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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109420 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113441 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116115 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116817 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146326 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145027 просмотра

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Авиакатастрофа в Эфиопии: консул проверяет, были ли на борту украинцы

Киев  •  УНН

 • 15146 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Консул Украины проверяет информацию, могли ли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу в Эфиопии. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.

"Консул Украины в Эфиопии в контакте с авиаперевозчиком проверяет информацию, могли ли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - сообщил Кирилич.

Как сообщал УНН, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Сейчас все детали авиакатастрофы выясняются.

Информации о том, удалось ли кому-то выжить в авиакатастрофе в Эфиопии нет.

Украинские Национальные Новости

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