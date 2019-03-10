Авиакатастрофа в Эфиопии: консул проверяет, были ли на борту украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Консул Украины проверяет информацию, могли ли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу в Эфиопии. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.
"Консул Украины в Эфиопии в контакте с авиаперевозчиком проверяет информацию, могли ли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - сообщил Кирилич.
Как сообщал УНН, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Сейчас все детали авиакатастрофы выясняются.
Информации о том, удалось ли кому-то выжить в авиакатастрофе в Эфиопии нет.