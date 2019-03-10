Авіакатастрофа в Ефіопії: консул перевіряє, чи були на борту українці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути громадяни України серед пасажирів рейсу, що зазнав катастрофи в Ефіопії. Про це УНН повідомив Заступник Директора департаменту консульської служби Василь Кирилич.
"Консул України в Ефіопії у контакті з авіаперевізником перевіряє інформацію, чи могли бути громадяни України серед пасажирів рейсу, що зазнав катастрофи в Ефіопії", - повідомив Кирилич.
Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.
Наразі всі деталі авіакатастрофи з’ясовуються.
Інформації про те, чи вдалось комусь вижити в авіакатастрофі в Ефіопії, немає.