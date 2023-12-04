Авиакатастрофа у берегов Японии: нашли тела шести американских военных

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  113547 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  113942 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  152666 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  198959 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  226310 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  208295 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  183867 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  184699 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  172276 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230788 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202833 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  34370 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31615 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  26749 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  47347 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
aviakatastrofa-u-beregov-yaponii-nashli-tela-shesti-amerikanskikh-voennikh

Авиакатастрофа у берегов Японии: нашли тела шести американских военных

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:59  •  18325 просмотра

Read in English

Тела пяти членов экипажа нашли вместе с фюзеляжем разбившегося американского военного самолета Osprey в Японии. Поисковые работы продолжаются, поскольку причина катастрофы до сих пор не установлена.

В Японии нашли тела экипажа американского военного самолета, который на прошлой неделе разбился вблизи одного из японских островов. Об этом сообщает Командование специальных операций ВВС США, передает УНН.

Детали 

Сейчас совместными благодаря совместным действиям спасателей из Японии и США водолазам удалось отыскать остатки фюзеляжа самолета. Также они нашли тела пяти членов команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Южная Корея, США и Япония провели первые в истории трехсторонние воздушные учения против угроз Северной Кореи

Сейчас удалось успешно изъять останки двух членов экипажа. В ведомстве объяснили, что работа над извлечением тел из-под обломков продолжается. 

Отмечается, что к поискам погибших привлекли также и атомный авианосец Carl Vinson. Японские СМИ допускают, что таким образом США хотят сдержать Китай от провокационных действий, на фоне аварии

Дополнение

В целом в результате аварии самолета точно известно о смерти шести человек. Тело первого военного нашла Береговая охрана Японии сразу через несколько часов после аварии. 

Таким образом это самая смертоносная авария с участием американских Osprey. Сейчас причина падения неизвестна, в Японии появились беспокойства по поводу безопасности  этого типа самолетов.

По данным Министерства обороны Японии, разбившийся самолет был одним из шести американских транспортных самолетов CV-22, приписанных к авиабазе Йокота в западном пригороде Токио.

Напомним

В среду, 29 ноября, у берегов Японии разбился американский военный самолёт Osprey. Свидетели сообщили, что во время снижения у самолета загорелся левый двигатель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фоне напряженной ситуации с Китаем: США создали базу морской пехоты на японском острове Окинава

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Авіакатастрофа біля берегів Японії: знайшли тіла шести американських військових
Airplane crash off the coast of Japan: bodies of six American soldiers found
Новости по теме

Авиакатастрофа у берегов Японии: нашли тела шести американских военных

Тела пяти членов экипажа нашли вместе с фюзеляжем разбившегося американского военного самолета Osprey в Японии. Поисковые работы продолжаются, поскольку причина катастрофы до сих пор не установлена.

Война •   •  18325 просмотра
Авиакатастрофа у берегов Японии: нашли тела шести американских военных

В Иерусалиме возобновили судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху: обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием

Суд над премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, возобновился после перерыва из-за атаки ХАМАС. Он отрицает обвинения, касающиеся трех отдельных случаев вероятной коррупции.

Новости Мира •   •  15347 просмотра
В Иерусалиме возобновили судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху: обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием

Впервые после пандемии растет спрос на круизные путешествия, следующий год может стать рекордным для мировых операторов

В последующие годы значительно возрастет направление круизных путешествий. Путешественники со всеми уровнями доходов и бюджетов уже сейчас бронируют путешествия в больших объемах, чем до пандемии COVID-19.

Новости Мира •   •  13083 просмотра
Впервые после пандемии растет спрос на круизные путешествия, следующий год может стать рекордным для мировых операторов

Россияне обстреляли в Херсоне детский сад: видео

Российские войска атаковали Корабельный район Херсона, повредив детский сад.

Война •   •  18837 просмотра
Россияне обстреляли в Херсоне детский сад: видео

В 2024 году бизнес сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие - Минэкономики

В 2024 году украинское правительство планирует поддержать малые и средние предприятия 15 000 грантами на развитие, заявила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Программы включают доступное кредитование, микрогранты для бизнеса и помощь в производстве сельскохозяйственной техники.

Экономика •   •  17766 просмотра
В 2024 году бизнес сможет получить от государства 15 тысяч грантов на развитие - Минэкономики

В рф грузовик протаранил колонну росгвардии: есть жертва

В Воронеже грузовик столкнулся с колонной росгвардии, в результате чего погиб один гражданский человек, а водитель и пятеро гвардейцев получили ранения. Авария произошла из-за того, что водитель грузовика превысил скорость и не учел погодные условия.

Новости Мира •   •  16051 просмотра
В рф грузовик протаранил колонну росгвардии: есть жертва

Spotify сокращает 17 процентов своей рабочей силы: как это стало возможным

Spotify уволит 17% своей рабочей силы, что составляет более 1 500 работников, поскольку генеральный директор Дэниел Эк стремится привести компанию в соответствие со своими будущими целями, несмотря на то, что компания получила прибыль благодаря повышению цен на подписку.

Экономика •   •  17000 просмотра
Spotify сокращает 17 процентов своей рабочей силы: как это стало возможным

Европе грозит морозная неделя: снег и гололед уже задерживают рейсы

Европе грозит холодная неделя. В некоторых частях Скандинавии наблюдается импорт электроэнергии из-за низкого уровня производства ветровой энергии

Новости Мира •   •  13911 просмотра
Европе грозит морозная неделя: снег и гололед уже задерживают рейсы

Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага

Украинские БПЛА "NOY" нанесли удар ночью, уничтожив танк, автомобили, склад боеприпасов и попав в позиции противника.

Война •   •  20160 просмотра
Сожгли танк, две машины и склад БК: как пограничники уничтожают врага

С оккупированных территорий удалось вернуть семью с двумя детьми - глава Херсонской ОВА

Семья с двумя детьми была безопасно возвращена с оккупированных территорий при содействии Save Ukraine и различных украинских институтов.

Общество •   •  15368 просмотра
С оккупированных территорий удалось вернуть семью с двумя детьми - глава Херсонской ОВА