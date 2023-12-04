Авиакатастрофа у берегов Японии: нашли тела шести американских военных

В Японии нашли тела экипажа американского военного самолета, который на прошлой неделе разбился вблизи одного из японских островов. Об этом сообщает Командование специальных операций ВВС США, передает УНН.

Детали

Сейчас совместными благодаря совместным действиям спасателей из Японии и США водолазам удалось отыскать остатки фюзеляжа самолета. Также они нашли тела пяти членов команды.

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Сейчас удалось успешно изъять останки двух членов экипажа. В ведомстве объяснили, что работа над извлечением тел из-под обломков продолжается.

Отмечается, что к поискам погибших привлекли также и атомный авианосец Carl Vinson. Японские СМИ допускают, что таким образом США хотят сдержать Китай от провокационных действий, на фоне аварии

Дополнение

В целом в результате аварии самолета точно известно о смерти шести человек. Тело первого военного нашла Береговая охрана Японии сразу через несколько часов после аварии.

Таким образом это самая смертоносная авария с участием американских Osprey. Сейчас причина падения неизвестна, в Японии появились беспокойства по поводу безопасности этого типа самолетов.

По данным Министерства обороны Японии, разбившийся самолет был одним из шести американских транспортных самолетов CV-22, приписанных к авиабазе Йокота в западном пригороде Токио.

Напомним

В среду, 29 ноября, у берегов Японии разбился американский военный самолёт Osprey. Свидетели сообщили, что во время снижения у самолета загорелся левый двигатель.

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