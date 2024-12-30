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Авария в Эфиопии унесла жизни 71 человека: грузовик со свадебными гостями упал в реку

Авария в Эфиопии унесла жизни 71 человека: грузовик со свадебными гостями упал в реку

Киев  •  УНН

 • 14054 просмотра

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В регионе Сидама грузовик с пассажирами упал в реку, в результате чего погиб 71 человек. Среди погибших - 68 мужчин и 3 женщины, еще пятеро находятся в критическом состоянии.

По меньшей мере 71 человек погиб в Эфиопии, когда грузовик с пассажирами упал в реку, согласно заявлению представителя правительства южного региона Сидама, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Авария произошла в районе Бона, говорится в заявлении регионального бюро коммуникаций, опубликованном поздно вечером в воскресенье.

Восенелих Симион, представитель регионального правительства Сидама, сообщил агентству Reuters в понедельник, что погиб по меньшей мере 71 человек, в том числе 68 мужчин и 3 женщины.

«Пятеро находятся в критическом состоянии и проходят лечение в больнице общего профиля Бона», - сказал он.

В заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье, региональное бюро коммуникаций сообщило, что количество погибших составляет 60 человек.

Восенелих сказал, что грузовик не проехал мост и упал в реку, и что дорога имела много поворотов.

Некоторые из пассажиров возвращались со свадебной церемонии, а некоторые семьи потеряли нескольких членов семьи, сказал он, добавив, что дорожная полиция региона сообщила, что грузовик был перегружен, что, вероятно, и вызвало аварию.

Государственная Эфиопская вещательная корпорация (EBC) также сообщила, что пассажиры ехали на свадьбу, когда в воскресенье произошла авария.

Дополнение

Смертельные дорожно-транспортные происшествия являются обычным явлением в Эфиопии, где стандарты вождения низкие, а многие транспортные средства находятся в плохом состоянии.

По меньшей мере 38 человек, преимущественно студенты, погибли в 2018 году, когда автобус упал в овраг на горном севере Эфиопии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
reutersReuters
efiopiiaЭфиопия