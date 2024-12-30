Авария в Эфиопии унесла жизни 71 человека: грузовик со свадебными гостями упал в реку
Киев • УНН
В регионе Сидама грузовик с пассажирами упал в реку, в результате чего погиб 71 человек. Среди погибших - 68 мужчин и 3 женщины, еще пятеро находятся в критическом состоянии.
По меньшей мере 71 человек погиб в Эфиопии, когда грузовик с пассажирами упал в реку, согласно заявлению представителя правительства южного региона Сидама, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Авария произошла в районе Бона, говорится в заявлении регионального бюро коммуникаций, опубликованном поздно вечером в воскресенье.
Восенелих Симион, представитель регионального правительства Сидама, сообщил агентству Reuters в понедельник, что погиб по меньшей мере 71 человек, в том числе 68 мужчин и 3 женщины.
«Пятеро находятся в критическом состоянии и проходят лечение в больнице общего профиля Бона», - сказал он.
В заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье, региональное бюро коммуникаций сообщило, что количество погибших составляет 60 человек.
Восенелих сказал, что грузовик не проехал мост и упал в реку, и что дорога имела много поворотов.
Некоторые из пассажиров возвращались со свадебной церемонии, а некоторые семьи потеряли нескольких членов семьи, сказал он, добавив, что дорожная полиция региона сообщила, что грузовик был перегружен, что, вероятно, и вызвало аварию.
Государственная Эфиопская вещательная корпорация (EBC) также сообщила, что пассажиры ехали на свадьбу, когда в воскресенье произошла авария.
Дополнение
Смертельные дорожно-транспортные происшествия являются обычным явлением в Эфиопии, где стандарты вождения низкие, а многие транспортные средства находятся в плохом состоянии.
По меньшей мере 38 человек, преимущественно студенты, погибли в 2018 году, когда автобус упал в овраг на горном севере Эфиопии.