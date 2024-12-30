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Аварія в Ефіопії забрала життя 71 людини: вантажівка з весільними гостями впала в річку

Аварія в Ефіопії забрала життя 71 людини: вантажівка з весільними гостями впала в річку

Київ • УНН

 • 23910 перегляди

В регіоні Сідама вантажівка з пасажирами впала в річку, внаслідок чого загинула 71 людина. Серед загиблих - 68 чоловіків та 3 жінки, ще п'ятеро перебувають у критичному стані.

Щонайменше 71 людина загинула в Ефіопії, коли вантажівка з пасажирами впала в річку, згідно з заявою представника уряду південного регіону Сідама, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Аварія сталася в районі Бона, ідеться у заяві регіонального бюро комунікацій, опублікованій пізно увечері в неділю.

Восенеліх Сіміон, представник регіонального уряду Сідама, повідомив агентству Reuters у понеділок, що загинула щонайменше 71 особа, у тому числі 68 чоловіків та 3 жінки.

"П'ятеро перебувають у критичному стані та проходять лікування у лікарні загального профілю Бона", - сказав він.

У заяві, зробленій пізно ввечері в неділю, регіональне бюро комунікацій повідомило, що кількість загиблих становить 60 людей.

Восенеліх сказав, що вантажівка не проїхала міст і впала в річку, і що дорога мала багато поворотів.

Деякі з пасажирів поверталися з весільної церемонії, а деякі сім'ї втратили кількох членів родини, сказав він, додавши, що дорожня поліція регіону повідомила, що вантажівка була перевантажена, що, ймовірно, і спричинило аварію.

Державна Ефіопська мовна корпорація (EBC) також повідомила, що пасажири їхали на весілля, коли в неділю сталася аварія.

Доповнення

Смертельні дорожньо-транспортні пригоди є звичайним явищем в Ефіопії, де стандарти водіння низькі, а багато транспортних засобів перебувають у поганому стані.

Щонайменше 38 людей, переважно студенти, загинули у 2018 році, коли автобус впав у яр на гірській півночі Ефіопії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
reutersReuters
efiopiiaЕфіопія

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