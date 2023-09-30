Авария на нефтепроводе под Ивано-Франковском: количество пострадавших возросло до пяти, среди них - двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В результате аварии и пожара на нефтепроводе в Стримбе под Ивано-Франковском уже 5 пострадавших, трое взрослых и двое детей. Их госпитализировали. Об этом сообщил председатель Надворнянского городского совета Зиновий Андрийович в Facebook, пишет УНН.
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“Сообщаю, что все чрезвычайные службы задействованы на месте происшествия. Сейчас 5 человек госпитализированы в КНП "Надворнянская центральная районная больница" Надворнянского городского совета. Все делаем для того, чтобы оперативно позаботиться о здоровье пострадавших”, - сообщил городской голова.
По его словам, среди пострадавших - трое взрослых и двое детей.
Сейчас спасатели тушат пожар. Специалисты выясняют причину прорыва нефтепровода.
Дополнение
В Ивано-Франковской области, вблизи села Стрымба, произошел прорыв нефтепровода, вытекли нефтепродукты.