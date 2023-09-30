Аварія на нафтопроводі під Івано-Франківськом: кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них - двоє дітей

Цитата

“Повідомляю, що всі надзвичайні служби задіяні на місці події. Зараз 5 людей госпіталізовано до КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської міської ради. Все робимо для того, щоб оперативно подбати про здоровʼя постраждалих”, - повідомив міський голова.

За його словами, серед постраждалих - троє дорослих і двоє дітей.

Наразі рятувальники гасять пожежу. Фахівці з'ясовують причину прориву нафтопроводу.

Доповнення

В Івано-Франківській області, поблизу села Стримба, відбувся прорив нафтопроводу, витекли нафтопродукти.