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Аварія на нафтопроводі під Івано-Франківськом: кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них - двоє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Внаслідок аварії і пожежі на нафтопроводі в Стримбі під Івано-Франківськом вже 5 потерпілих, троє дорослих і двоє дітей. Їх госпіталізували. Про це повідомив голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Повідомляю, що всі надзвичайні служби задіяні на місці події. Зараз 5 людей госпіталізовано до КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської міської ради. Все робимо для того, щоб оперативно подбати про здоровʼя постраждалих”, - повідомив міський голова.

За його словами, серед постраждалих - троє дорослих і двоє дітей.

Наразі рятувальники гасять пожежу. Фахівці з'ясовують причину прориву нафтопроводу. 

Доповнення

В Івано-Франківській області, поблизу села Стримба, відбувся прорив нафтопроводу, витекли нафтопродукти.

Українські Національні Новини

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