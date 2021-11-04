Крушение самолета под Иркутском: названо большее число жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На борту разбившегося в Иркутской области самолета Ан-12 в среду находились не семь, а девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
“По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании Гродно, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре лица, которые сопровождали груз”, — сообщил источник издания в МЧС.
Среди погибших четверо граждан России, трое — Беларуси, двое — Украины. Сейчас обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых погибших человек.
Как рассказал диспетчер аэропорта, после доклада экипажа о намерении пойти на второй круг буквально в течение трех—четырех секунд высота изменилась с 230 до 120 метров, а затем отметка самолета на радаре исчезла.
По данным черных ящиков, борт упал из-за того, что руль высоты и элементы механизации крыла обледенели.
Напомним
В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге, есть пострадавшие.