Аварія літака під Іркутськом: названа більша кількість жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На борту літака Ан-12, що розбився в Іркутській області в середу перебували не сім, а дев'ять осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
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“За уточненими даними, отриманими від представника авіакомпанії Гродно, на борту повітряного судна перебували дев’ять осіб, у тому числі п’ять членів екіпажу та чотири особи, які супроводжували вантаж”, — повідомило джерело видання в МНС.
Серед загиблих четверо громадян Росії, троє — Білорусі, двоє — України. Наразі виявлено та доставлено на експертизу останки шістьох загиблих осіб.
Як розповів диспетчер аеропорту, після доповіді екіпажу про намір піти на друге коло буквально протягом трьох—чотирьох секунд висота змінилася з 230 до 120 метрів, а потім позначка літака на радарі зникла.
За даними чорних скриньок, борт впав через те, що кермо висоти та елементи механізації крила зледеніли.
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