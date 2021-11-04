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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Аварія літака під Іркутськом: названа більша кількість жертв

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На борту літака Ан-12, що розбився в Іркутській області в середу перебували не сім, а дев'ять осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Аварія літака під Іркутськом: названа більша кількість жертв

Деталі

“За уточненими даними, отриманими від представника авіакомпанії Гродно, на борту повітряного судна перебували дев’ять осіб, у тому числі п’ять членів екіпажу та чотири особи, які супроводжували вантаж”, — повідомило джерело видання в МНС.

Серед загиблих четверо громадян Росії, троє — Білорусі, двоє — України. Наразі виявлено та доставлено на експертизу останки шістьох загиблих осіб.

Як розповів диспетчер аеропорту, після доповіді екіпажу про намір піти на друге коло буквально протягом трьох—чотирьох секунд висота змінилася з 230 до 120 метрів, а потім позначка літака на радарі зникла.

За даними чорних скриньок, борт впав через те, що кермо висоти та елементи механізації крила зледеніли.

Нагадаємо

У Росії пасажирський літак здійснив жорстку посадку в тайзі, є постраждалі.

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