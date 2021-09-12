У Росії пасажирський літак здійснив жорстку посадку в тайзі, є постраждалі

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Літак L-410 здійснив жорстку посадку в Іркутській області РФ, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

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"В 4 км на південний захід від населеного пункту Казачинське, за попередніми даними, здійснив жорстку посадку літак L-410, який прямував з Іркутська в Казачинське. На борту знаходяться 14 осіб, серед яких двоє членів екіпажу", - сказав співрозмовник російського агентства, уточнивши, що кілька людей постраждали.

Літак загорівся при посадці, впав в тайгу і зруйнувався. Кілька людей отримали травми, деякі самостійно вибралися з салону літака. На місце висунулися рятувальники, залучено вертоліт Мі-8 МНС з Іркутська. Літак належить компанії ТОВ "Аеросервіс".

У прес-службі МНС РФ уточнили, що подія сталася близько 18:15 мск. "Надійшло повідомлення про жорстку посадку двомоторного літака L-410 в 4 км від села Казачинське. За попередніми даними, на борту 14 чоловік і два члени екіпажу. Сили і засоби висунулися на місце", - сказали у відомстві.

Повідомляється, що зафіксований сигнал аварійного радіомаяка повітряного судна, але рятувальники ще не дісталися до потерпілих. За попередньою інформацією всі пасажири і члени екіпажу живі, але один з потерпілих у важкому стані.

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