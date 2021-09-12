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В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку в тайге, есть пострадавшие

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области РФ, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", - сказал собеседник российского агентства, уточнив, что несколько человек пострадали.

Самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. На место выдвинулись спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. Самолет принадлежит компании ООО "Аэросервис".

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 мск. "Поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в 4 км от села Казачинское. По предварительным данным, на борту 14 человек и два члена экипажа. Силы и средства выдвинулись на место", - сказали в ведомстве.

Сообщается, что зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка воздушного судна, но спасатели еще не добрались до пострадавших. По предварительной информации все пассажиры и члены экипажа живы, но один из пострадавших в тяжелом состоянии.

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