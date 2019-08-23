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Аваков выступил за ликвидацию одного из департаментов Нацполиции

Аваков выступил за ликвидацию одного из департаментов Нацполиции

Киев  •  УНН

 • 14949 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Об этом он заявил во время коллегии МВД по аспектам деятельности органов системы МВД, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Следовательно, мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля над финансовыми потоками", - сказал Аваков.

В то же время, министр добавил, что сотрудники этого департамента будут работать и дальше.

Аваков также заявил о необходимости ликвидации подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой.

"Мы считаем, что должны быть ликвидированы подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой. И все эти функции должны быть переданы Службе финансовых расследований", - заявил Аваков.

Напомним, как заявлял Аваков, за годы независимости нашего государства при исполнении служебных обязанностей погибло 1671 правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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