Аваков виступив за ліквідацію одного з департаментів Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував ліквідувати департамент захисту економіки Національної поліції України. Про це він заявив під час колегії МВС щодо аспектів діяльності органів системи МВС, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
"На сьогодні в державі гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими та економічними злочинами – Служба фінансових розслідувань. Сьогодні буде відповідна нарада в РНБО. Відтак, ми повинні зробити перші кроки. Пропоную прийняти рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки НПУ. Це необхідний крок у напрямку подальшого розвитку загальнодержавної системи контролю над фінансовими потоками", - сказав Аваков.
Водночас, міністр додав, що співробітники цього департаменту будуть працювати і далі.
Аваков також заявив про необхідність ліквідації підрозділи розслідування економічних злочинів у СБУ, в МВС і в податковій.
"Ми вважаємо, що повинні бути ліквідовані підрозділи розслідування економічних злочинів у СБУ, в МВС і в податковій. І всі ці функції повинні бути передані Службі фінансових розслідувань", - заявив Аваков.
Нагадаємо, як заявляв Аваков, за роки незалежності нашої держави під час виконання службових обов'язків загинуло 1671 правоохоронців.