Аваков приказал МВД прекратить охрану митингующих возле ВР

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерен. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", - отметил Аваков.

Как сообщал УНН, 29 октября у стен Верховной Рады Украины собралось около 400 митингующих, охрану правопорядка обеспечивают около 700 сотрудников полиции и Национальной гвардии.