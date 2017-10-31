Аваков приказал МВД прекратить охрану митингующих возле ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков приказал правоохранительным органам прекратить охранять периметр Верховной Рады. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерен. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", - отметил Аваков.
Как сообщал УНН, 29 октября у стен Верховной Рады Украины собралось около 400 митингующих, охрану правопорядка обеспечивают около 700 сотрудников полиции и Национальной гвардии.