Аваков наказав МВС припинити охорону мітингувальників біля ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав правоохоронним органам припинити охороняти периметр Верховної Ради. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - зазначив А.Аваков.
Як повідомляв УНН, 29 жовтн біля стін Верховної Ради України зібралося близько 400 мітингувальників, охорону правопорядку забезпечують близько 700 співробітників поліції та Національної гвардії.