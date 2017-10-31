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Аваков наказав МВС припинити охорону мітингувальників біля ВР

Київ • УНН

 • 11879 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав правоохоронним органам припинити охороняти периметр Верховної Ради. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - зазначив А.Аваков.

Як повідомляв УНН, 29 жовтн біля стін Верховної Ради України зібралося близько 400 мітингувальників, охорону правопорядку забезпечують близько 700 співробітників поліції та Національної гвардії. 

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