Аваков наказав МВС припинити охорону мітингувальників біля ВР

"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - зазначив А.Аваков.

Як повідомляв УНН, 29 жовтн біля стін Верховної Ради України зібралося близько 400 мітингувальників, охорону правопорядку забезпечують близько 700 співробітників поліції та Національної гвардії.