Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55594 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65042 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77666 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101944 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83290 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102302 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130826 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130289 просмотра

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Актуальное
Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

Киев  •  УНН

 • 19435 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для обеспечения карантина властям достаточно ограничительных мер, вводимых при объявлены режима чрезвычайной ситуации в Киеве и регионах. Такие слова Авакова приводит пресс-служба МВД, передает УНН.

“Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой”, — заявил министр.

Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет такая необходимость.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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