Аутсайдер чемпионата Украины нанес первое поражение "Ворскле" в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В рамках поединка 8 тура УПЛ в гостях у ПФК “Львов” побывала полтавская “Ворскла”, передает корреспондент УНН.
Наиболее активным в первом тайме оказался нападающий львовской команды Назарий Ныч, который со второй попытки обошел нескольких защитников и пробил точно низом в ворота полтавчан. Этот гол стал единственным в баталии — 1:0.
Примечательно, что это был дебют в качестве наставника “Львова” для Виталия Шумского, который сменил Георгия Цецадзе.
Добавим также, до отчетного матча “Львов” удерживал клубную антирекордную безвыигрышную серию в УПЛ, которая с 29 февраля этого года продолжалась 19 игр. У команды стало 4 очка и они поднялись на предпоследнюю строчку. “Ворскла” с 15 очками 3-я.