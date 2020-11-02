Аутсайдер чемпіонату України завдав першої поразки “Ворсклі” в сезоні

Найбільш активним у першому таймі виявився нападник львівської команди Назарій Нич, який з другої спроби обійшов кількох захисників та пробив точно низом в ворота полтавчан. Цей гол став єдиним у баталії — 1:0.

Примітно, що це був дебют в якості наставника “Львову” для Віталія Шумського, який змінив Георгія Цецадзе.

Додамо також, до звітного матчу “Львів” утримував клубну антирекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого цього року тривала 19 ігор. У команди стало 4 очки і вони піднялися на передостанній рядок. “Ворскла” з 15 очками 3-тя.