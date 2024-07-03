Аудиторы сообщили, что проверяют нацпарк "Тузловские лиманы" - результат ожидается в августе

Южный офис Госаудитслужбы проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП "Тузловские лиманы". Ориентировочный срок завершения ревизии - август этого года. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

Детали

Приказ о проведении ревизии издан 23 апреля 2024 года. Аудиторы проверяют финансово-хозяйственную деятельности Нацпарка за период с 01 января 2020 года по 31 мая 2024 года.

На основании направлений, выданных начальником Южного офиса Госаудитслужбы Александром Ставнийчуком, ревизионная группа начала указанное контрольное мероприятие с 18 июня текущего года. По состоянию на настоящее время вышеуказанная ревизия продолжается, ориентировочный срок завершения - август 2024 года. После завершения ревизии Офисом будет рассмотрена возможность предоставления информации о ее результатах в случае отсутствия законодательно установленных ограничений сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

После завершения ревизии Офисом будет рассмотрена возможность предоставления информации о ее результатах в случае отсутствия законодательно установленных ограничений", - сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

Напомним, в Нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% расходуется на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.

В Минприроды направили письма с требованием уволить руководство нацпарка "Тузловские лиманы" - из-за браконьерства и расточительства