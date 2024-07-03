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Аудитори повідомили, що перевіряють нацпарк "Тузлівські лимани" - результат очікується у серпні

Київ • УНН

 • 23152 перегляди

Аудитори перевіряють фінансово-господарську діяльність Національного парку "Тузловські лимани" з січня 2020 року по травень 2024 року, а завершення аудиту очікується в серпні 2024 року.

Аудитори повідомили, що перевіряють нацпарк "Тузлівські лимани" - результат очікується у серпні

Південний офіс Держаудитслужби проводить ревізію фінансово- господарської діяльності НПП "Тузловські лимани". Орієнтовний термін завершення ревізії – серпень цьогоріч. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Південному офісі Держаудитслужби.

Деталі

Наказ про проведення ревізії видано 23 квітня 2024 року. Аудитори перевіряють фінансово- господарську діяльності Нацпарку за період з 01 січня 2020 року по 31 травня 2024 року.

На підставі направлень, виданих начальником Південного офісу Держаудитслужби Олександром Ставнійчуком, ревізійна група розпочала вказаний контрольний захід з 18 червня поточного року.  Станом на теперішній час вищевказана ревізія триває, орієнтовний термін завершення – серпень 2024 року. Після завершення ревізії Офісом буде розглянута можливість щодо надання інформації про її результати у разі відсутності законодавчо встановлених обмежень

повідомили у Південному офісі Держаудитслужби.

Після завершення ревізії Офісом буде розглянута можливість щодо надання інформації про її результати у разі відсутності законодавчо встановлених обмежень", - повідомили у Південному офісі Держаудитслужби.

Нагадаємо,  в Нацпарку "Тузлівські лимани" виявлено масове браконьєрство.

Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, із яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.

Для порівняння, бюджет "Тузлівських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо допустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їх фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.

У Міндовкілля направили листи з вимогою звільнити керівництво нацпарку "Тузлівські лимани" - через браконьєрство та марнотратство28.06.24, 18:03 • 14192 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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