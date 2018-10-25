Аудит в Укртрансбезопасности выявил нарушения в использовании средств спецфонда госбюджета

КИЕВ. 25 октября. УНН. Неэффективное использование средств, недопоступления в государственный бюджет Украины в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей работниками Укртрансбезопасности — таковы результаты проверки Счетной палатой, сообщает УНН.

23 октября 2018 года Счетная палата Украины проводила свое очередное заседание, где заслушивался отчет о результатах аудита эффективности использования средств специального фонда Государственного бюджета Украины Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (далее — Укртрансбезопасность). Аудит Укртрансбезопасности проводился за период 2017 год и 6 месяцев 2018 года. Аудиторами Счетной палаты был выявлен ряд факторов и недостатков, которые привели к неэффективному использованию средств специального фонда Государственного бюджета Украины в сумме более 110 млн гривен.

По исследованиям Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка уровень травмирования и смертности на дорогах в Украине один из самых высоких в Европе. Так за последние десять лет (2007-2017 годы) в Украине зарегистрировано почти 382 тыс. дорожно-транспортных происшествий, погибло около 44 тысяч человек, еще 529 тыс. — травмированы.

К сожалению, в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество ДТП увеличилось на 1,6 процента, а количество травмированных на — 2,8 процента.

Одним из важных факторов, который влияет на количество ДТП, является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог. Причиной такого состояния дорог, в частности, является рост количества грузового транспорта с сверхнормативной нагрузкой.

Укртрансбезопасность является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Однако, вследствие действия моратория на осуществление проверок, Укртрансбезопасность уже несколько лет не имеет права осуществлять плановые контрольные мероприятия. Это запрещается ст. 2 Закона Украины от 03.11.2016 № 1728 “О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”.

Итак, безопасность на наших дорогах должным образом не контролируется. В настоящее время меры контроля осуществляются только путем проведения рейдовых проверок.

Неэффективное использование средств

Аудиторами Счетной палаты установлено, что приобретенные Укртрансбезопасностью за средства Европейского Союза 78 мобильных пунктов габаритно-весового контроля стоимостью 109,2 млн гривен почти год не используются. Средства государственного дорожного фонда на содержание габаритно-весовых комплексов и их дооборудование не выделялись. Аналогично, приобретенные серверы стоимостью почти 850 тыс. гривен при отсутствии программного обеспечения и другой компьютерной техники в эксплуатацию не введены.

Таким образом, средства специального фонда государственного бюджета в сумме более 110 млн гривен использованы неэффективно.

Это произошло в результате нескоординированной работы Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности. Длительное отсутствие руководителя Укртрансбезопасности в связи с его отстранением от исполнения обязанностей, привело к неудовлетворительной организации работы в этом государственном органе власти.

Государственный бюджет Украины недополучает значительные средства от штрафов

Просчеты в управлении Укртрансбезопасностью привели к тому, что Государственный бюджет Украины, по прогнозным оценкам Счетной палаты, недополучает ежегодно от 447 млн ​​до 1 млрд 341 млн гривен (в зависимости от интенсивности работы) от неначисленных штрафов за сверхнормативные нагрузки крупногабаритного транспорта на дорогах Украины.

Укртрансбезопасностью не употребляются необходимые меры, чтобы не разрушались дороги

Счетная палата привела конкретный пример. В сентябре текущего года во время рейдовой проверки был зафиксирован отказ водителя пройти весовой контроль и предоставить необходимые документы работникам Укртрансбезопасности. Но акт об отказе водителя от прохождения освидетельствования работниками Укртрансбезопасности не составлялся, Нацполиция не вызывалась. Только после двух обращений контрольной группы Счетной палаты, работники Укртрансбезопасности вызвали Нацполицию.

После взвешивания автомобиля обнаружено превышение норм весовых параметров. Инспекторами Укртрансбезопасности был составлен акт о превышении транспортным средством нормативных весовых параметров и выписан штраф в сумме 1,2 тыс. гривен.

Кроме того, есть ряд факторов, которые не дают в полной мере выполнять свои полномочия инспекторам Укртрансбезопасности.

На сегодня не установлено правовой нормы о привлечении к ответственности водителей за невыполнение требований инспекторов Укртрансбезопасности о прохождении процедуры габаритно-весового контроля. Также не определено время реагирования уполномоченного подразделения Нацполиции на сообщение инспекторов Укртрансбезопасности. Это часто бывает в течение 1-3 часов ожиданий. Таким образом теряется оперативность реагирования, в результате чего водители легко избегают ответственности.

Проблемным остается вопрос строительства площадок для проведения габаритно-весового контроля

Отдельно стоит отметить, что на сегодня еще одним проблемным вопросом является строительство Укравтодором и органами местной власти площадок для проведения габаритно-весового контроля. При минимальной потребности в 200-250 площадок сегодня их только 141, из которых используются 121, другие требуют проведения восстановительных работ.

По Киеву и Киевской области при минимальной потребности 32-35 площадок не работает ни одна, хотя имеется 19.