Аудит в Укртрансбезпеці виявив порушення у використанні коштів спецфонду Держбюджету

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Неефективне використання коштів, недонадходження до державного бюджету України у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків працівниками Укртрансбезпеки – такі результати перевірки Рахунковою палатою, повідомляє УНН.

23 жовтня 2018 року Рахункова палата України проводила своє чергове засідання, де заслуховувався Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України Державної служби України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека). Аудит Укртрансбезпеки проводився за період 2017 рік та 6 місяців 2018 року. Аудиторами Рахункової палати було виявлено низку факторів та недоліків, що призвели до неефективного використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України у сумі понад 110 мільйонів гривень.

За дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров’я і Світового банку рівень травмування і смертності на дорогах в Україні один з найвищих в Європі. Так за останні десять років (2007-2017 роки) в Україні зареєстровано майже 382 тисячі дорожньо-транспортних пригод, загинуло біля 44 тисяч осіб, ще 529 тисяч ‒ травмовано.

Нажаль, у 2017 році у порівнянні з 2016 роком кількість ДТП збільшилась на 1,6 відсотка, а кількість травмованих осіб на ‒ 2,8 відсотки.

Одним із важливих факторів, який впливає на кількість ДТП, є незадовільний стан автомобільних доріг. Причиною такого стану доріг, зокрема, є зростання кількості вантажного транспорту з понаднормативним навантаженням.

Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за забезпечення безпеки перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Однак, унаслідок дії мораторію на здійснення перевірок, Укртрансбезпека вже декілька років не має права здійснювати планові контрольні заходи. Це забороняється ст. 2 Закону України від 03.11.2016 № 1728 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Отже, безпека на наших дорогах належним чином не контролюється. На даний час заходи контролю здійснюються лише шляхом проведення рейдових перевірок.

Неефективне використання коштів

Аудиторами Рахункової палати встановлено, що придбані Укртрансбезпекою за кошти Європейського Союзу 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю вартістю 109,2 мільйонів гривен майже рік не використовуються. Кошти державного дорожнього фонду на утримання габаритно-вагових комплексів та їх дообладнання не виділялись. Аналогічно, придбані сервери вартістю майже 850 тисяч гривень за відсутності програмного забезпечення та іншої комп’ютерної техніки в експлуатацію не введені.

Таким чином, кошти спеціального фонду державного бюджету у сумі понад 110 мільйонів гривень використані неефективно.

Це відбулося внаслідок нескоординованої роботи Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки. Тривала відсутність керівника Укртрансбезпеки у зв’язку з його відстороненням від виконання обов’язків, призвела до незадовільної організації роботи у цьому державному органі влади.

Державний бюджет України недоотримує значні кошти від штрафів

Прорахунки в управлінні Укртрансбезпекою призвели до того, що Державний бюджет України по прогнозним оцінкам Рахункової палати недоотримує щороку від 447 млн до 1 млрд 341 млн гривень (в залежності від інтенсивності роботи) від не нарахованих штрафів за понаднормативне навантаження великогабаритного транспорту на дорогах України.

Укртрансбезпекою не вживаються необхідні заходи, щоб не руйнувалися дороги

Рахункова палата привела конкретний приклад. У вересні поточного року під час рейдової перевірки було зафіксовано відмову водія, пройти ваговий контроль та надати необхідні документи працівникам Укртрансбезпеки. Але акт про відмову водія від проходження огляду працівниками Укртрансбезпеки не складався, Нацполіція не викликалася. Лише після двох звернень контрольної групи Рахункової палати, працівники Укртрансбезпеки викликали Нацполіцію.

Після зважування автомобіля виявлено перевищення норм вагових параметрів. Інспекторами Укртрансбезпеки було складено акт про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів та виписано штраф у сумі 1,2 тис гривень.

Крім того, є низка факторів, які не дають повною мірою виконувати свої повноваження інспекторам Укртрансбезпеки.

На сьогодні не встановлено правової норми про притягнення до відповідальності водіїв за невиконання вимог інспекторів Укртрансбезпеки щодо проходження процедури габаритно-вагового контролю. Також не визначений час реагування уповноваженого підрозділу Нацполіції на повідомлення інспекторів Укртрансбезпеки. Це часто буває впродовж 1-3 годин очікувань. Таким чином втрачається оперативність реагування, внаслідок чого водії легко уникають відповідальності.

Проблемним залишається питання будівництва майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю

Окремо варто відмітити, що на сьогодні ще одним проблемним питанням є будівництво Укравтодором і органами місцевої влади майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю. При мінімальній потребі у 200-250 майданчиків на сьогодні їх лише 141, з яких використовуються 121, інші потребують проведення відновлювальних робіт.

По Києву та Київській області при мінімальній потребі 32-35 майданчиків не працює жоден, хоча наявні 19.