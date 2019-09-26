Аудио-экскурсии на украинском: Елена Зеленская анонсировала международный проект

"Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", - сказано в сообщении.

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Напомним, в Берлине начала работу украиноязычная версия туристического маршрута.