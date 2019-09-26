Аудіо-екскурсії українською: Олена Зеленська анонсувала міжнародний проект
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проект зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
“Олена Зеленська сподівається, що вже в найближчому майбутньому у найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, у Берліні запрацювала україномовна версія туристичного маршруту.