У Берліні запрацювала україномовна версію туристичного маршруту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На початку листопада на всіх 30 екскурсійних автобусах “Berlin City Circle” запрацював україномовний аудіогід, передає УНН з посиланням на повідомлення Посольства України у Берліні на сторінці у Facebook.
“На початку листопада на всіх 30 екскурсійних автобусах „Berlin City Circle“ запрацював україномовний аудіогід. Відтепер тексти про німецьку столицю лунатимуть голосами зірок українського радіо. Проект реалізовано у рамках Року української мови у Німеччині, одній з перших країн ЄС, в столицях яких відтепер можна почути аудіоекскурсію українською”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у вересні у Києві відбувся “Фестиваль-відкриття Українсько-німецького року мов”.