У Берліні запрацювала україномовна версію туристичного маршруту

“На початку листопада на всіх 30 екскурсійних автобусах „Berlin City Circle“ запрацював україномовний аудіогід. Відтепер тексти про німецьку столицю лунатимуть голосами зірок українського радіо. Проект реалізовано у рамках Року української мови у Німеччині, одній з перших країн ЄС, в столицях яких відтепер можна почути аудіоекскурсію українською”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у вересні у Києві відбувся “Фестиваль-відкриття Українсько-німецького року мов”.