В Берлине запустили украиноязычную версию туристического маршрута

"В начале ноября на всех 30 экскурсионных автобусах"Berlin City Circle" заработал украиноязычный аудиогид. Отныне тексты о немецкой столице будут звучать голосами звезд украинского радио. Проект реализован в рамках Года украинского языка в Германии, одной из первых стран ЕС, в столицах которых отныне можно услышать аудиоэкскурсию на украинском языке", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в сентябре в Киеве состоялся "Фестиваль-открытие Украинской-немецкого года языков».