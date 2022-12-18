Атомная генерация продолжает работать с ограничениями - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине атомная генерация продолжает работать с ограничениями после 9-й массированной атаки россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.
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«18 декабря 2022 по состоянию на 13:00 работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Однако суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры еще не восстановили после обстрелов 16 декабря», - говорится в сообщении.
Сообщается, что ожидается возобновление этой инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с отечественных АЭС.
Дополнение
После российских обстрелов 16 декабря атомные станции Украины, кроме захваченной Запорожской АЭС, вышли на плановую мощность.
16 декабря россия нанесла очередной удар по энергетической системе Украины. Вчера, 17 декабря, дефицит электроэнергии в стране был значительным.