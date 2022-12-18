Атомні станції вийшли на планову потужність – Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Після російських обстрілів 16 грудня атомні станції України, окрім захопленої Запорізької АЕС, вийшли на планову потужність. Про це повідомило Укренерго, передає УНН.
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"Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків", – ідеться у повідомленні Укренерго.
Деталі
Як зазначили, порівняно із 17 грудня в Україні збільшилися обсяги споживання електроенергії. Причина – пошкодження енергооб’єктів після чергового обстрілу і зниження температури.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні у високовольтних і розподільчих мережах, а також на електростанціях. Однак посилення морозів і сильний вітер ускладнюють ремонтні роботи.
Усім обленерго доведено ліміти споживання. У разі їх перевищення можуть застосувати аварійні відключення, додали в Укренерго.
Нагадаємо
16 грудня росія завдала чергового удару по енергетичній системі України. Вчора, 17 грудня, дефіцит електроенергії в країні був значним.