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Атомные станции вышли на плановую мощность – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 3066311 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. После российских обстрелов 16 декабря атомные станции Украины, кроме захваченной Запорожской АЭС, вышли на плановую мощность. Об этом сообщило Укрэнерго, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 18 декабря идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность. Исключение – оккупированная Запорожская АЭС продолжает находиться в режиме остановки блоков", – говорится в сообщении Укрэнерго.

Детали

Как отметили, по сравнению с 17 декабря в Украине увеличились объемы потребления электроэнергии. Причина – повреждения энергообъектов после очередного обстрела и снижение температуры.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях, а также на электростанциях. Однако усиление морозов и сильный ветер усложняют ремонтные работы.

Всем облэнерго доведены лимиты потребления. В случае их превышения могут применять аварийные отключения, добавили в Укрэнерго.

Напомним

16 декабря россия нанесла очередной удар по энергетической системе Украины. Вчера, 17 декабря, дефицит электроэнергии в стране был значительным.

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