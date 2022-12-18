Атомна генерація продовжує працювати з обмеженнями - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні атомна генерація продовжує працювати з обмеженнями після 9-ї масованої атаки росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Енергоатом.
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«18 грудня 2022 року станом на 13:00 працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Проте сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури ще не відновили після обстрілів 16 грудня», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що очікується поновлення цієї інфраструктури для можливості якомога швидшої видачі повної наявної потужності з вітчизняних АЕС.
Доповнення
Після російських обстрілів 16 грудня атомні станції України, окрім захопленої Запорізької АЕС, вийшли на планову потужність.
16 грудня росія завдала чергового удару по енергетичній системі України. Вчора, 17 грудня, дефіцит електроенергії в країні був значним.