АТО: с начала суток боевики 22 раза обстреляли украинской позиции, потерь нет

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрелы украинских опорных пунктов ... В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении с 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Верхнеторецкого и Авдеевки. Кроме этого из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новотроицкого и Марьинки, из бронетранспортеров - неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского. Также из гранатометов и снайперского оружия огонь велся вблизи Широкино.

На Луганском направлении боевики применили вооружение БМП и гранатометы по украинским укреплениях под Луганским. Кроме этого, из гранатометов обстреляны защитники Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов - Новолуганское.

Напомним, за минувшие сутки боевики 52 раза обстреляли украинские позиции, ранены ранены трое военных. Состояние здоровья одного раненого вчера в зоне АТО украинского военного врачи расценивают как тяжелое, еще двух других - как средней тяжести.



