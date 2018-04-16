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АТО: с начала суток боевики 22 раза обстреляли украинской позиции, потерь нет

АТО: с начала суток боевики 22 раза обстреляли украинской позиции, потерь нет

Киев  •  УНН

 • 9339 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. С начала суток боевики совершили 22 обстрела позиций украинских войск в Донбассе, потерь нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрелы украинских опорных пунктов ... В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, на Донецком направлении с 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Верхнеторецкого и Авдеевки. Кроме этого из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новотроицкого и Марьинки, из бронетранспортеров - неподалеку Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского. Также из гранатометов и снайперского оружия огонь велся вблизи Широкино.

На Луганском направлении боевики применили вооружение БМП и гранатометы по украинским укреплениях под Луганским. Кроме этого, из гранатометов обстреляны защитники Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов - Новолуганское.

Напомним, за минувшие сутки боевики 52 раза обстреляли украинские позиции, ранены ранены трое военных. Состояние здоровья одного раненого вчера в зоне АТО украинского военного врачи расценивают как тяжелое, еще двух других - как средней тяжести.

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