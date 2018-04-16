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АТО: з початку доби бойовики 22 рази обстріляли українській позиції, втрат немає

АТО: з початку доби бойовики 22 рази обстріляли українській позиції, втрат немає

Київ • УНН

 • 9339 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. З початку доби бойовики здійснили 22 обстріли позицій українських військ на Донбасі, втрат немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

"У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів… Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, озброєння БМП й великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Верхньоторецького та Авдіївки. Крім цього з гранатометів та стрілецької зброї агресор обстрілював наші укріплення поблизу Новотроїцького та Мар’їнки, з бронетранспортерів – неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів – в районі Лебединського. Також з гранатометів та снайперської зброї вогонь вівся поблизу Широкиного.

На Луганському напрямку бойовики застосували озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Крім цього, з гранатометів обстріляні оборонці Кримського, а з великокаліберних кулеметів – Новолуганського.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 52 рази обстріляли українські позиції, поранено поранено трьох військових. Стан здоров'я одного пораненого вчора в зоні АТО українського військового лікарі розцінюють як тяжкий, ще двох інших – як середньої тяжкості.

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