"Атлетико" праздновал победу в первой игре 1/16 финала ЛЧ над "Ювентусом"

Первый тайм завершился без голов, но вряд ли многие ожидали голевой феерии в поединке двух команд с надежной обороной. Хавбеки хозяев охотно помогали защитникам, а у “Ювентуса” назад отходили даже Манджукич с Дибалой.

“Атлетико” усилил давление после перерыва и добился своего благодаря двум “стандартам”. Авторами забитых мячей стали центральные защитники хозяев Хименес и Годин, которые наказали гостей за неспособность получить плоды из своего преимущества во владении мячом — 2:0.

“Результат хороший, но задача еще не решен. Все здорово оборонялись. Сделали то, о чем договаривались в раздевалке. Выполнили установку и по этой причине создали немало голевых моментов. 2:0 — солидное преимущество, но к матчу надо подходить так, будто счет 0:0, потому что „Ювентус“ — невероятная команда”, — сказал вратарь “Атлетико” Облак.

Отметим, что “Атлетико” одержал победы в девяти последних домашних еврокубковых матчах. За этот период мадридцы пропустили лишь раз — от “Брюгге” во втором туре этого розыгрыша (3:1).

Добавим также, “Ювентус” ни разу не выходил дальше в еврокубках, когда начинал противостояние с поражения в гостях.