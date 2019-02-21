"Атлетіко" святкував перемогу у першій грі 1/16 фіналу ЛЧ над "Ювентусом"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Мадриді на стадіоні “Метрополітано” “Атлетіко” прийняв туринський “Ювентус” у зустрічі першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Перший тайм завершився без голів, але навряд чи багато хто очікував гольової феєрії в поєдинку двох команд з надійною обороною. Хавбеки господарів охоче допомагали захисникам, а у “Ювентуса” назад відходили навіть Манджукич з Дібалою.
“Атлетіко” посилив тиск після перерви і домігся свого завдяки двом “стандартам”. Авторами забитих м’ячів стали центральні захисники господарів Хіменес і Годін, які покарали гостей за нездатність отримати плоди зі своєї переваги у володінні м’ячем — 2:0.
“Результат хороший, але завдання ще невирішене. Всі здорово оборонялися. Зробили те, про що домовлялися в роздягальні. Виконали установку і з цієї причини створили чимало гольових моментів. 2:0 — солідна перевага, але до матчу треба підходити так, ніби рахунок 0:0, тому що „Ювентус“ — неймовірна команда”, — сказав воротар “Атлетіко” Ян Облак.
Відзначимо, що “Атлетіко” здобув перемоги в дев’яти останніх домашніх єврокубкових матчах. За цей період мадридці пропустили лише раз — від “Брюгге” у другому турі цього розіграшу (3:1).
Додамо також, “Ювентус” жодного разу не виходив далі в єврокубках, коли починав протистояння з поразки в гостях.