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"Атлетіко" святкував перемогу у першій грі 1/16 фіналу ЛЧ над "Ювентусом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Мадриді на стадіоні “Метрополітано” “Атлетіко” прийняв туринський “Ювентус” у зустрічі першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Перший тайм завершився без голів, але навряд чи багато хто очікував гольової феєрії в поєдинку двох команд з надійною обороною. Хавбеки господарів охоче допомагали захисникам, а у “Ювентуса” назад відходили навіть Манджукич з Дібалою.

“Атлетіко” посилив тиск після перерви і домігся свого завдяки двом “стандартам”. Авторами забитих м’ячів стали центральні захисники господарів Хіменес і Годін, які покарали гостей за нездатність отримати плоди зі своєї переваги у володінні м’ячем — 2:0.

“Результат хороший, але завдання ще невирішене. Всі здорово оборонялися. Зробили те, про що домовлялися в роздягальні. Виконали установку і з цієї причини створили чимало гольових моментів. 2:0 — солідна перевага, але до матчу треба підходити так, ніби рахунок 0:0, тому що „Ювентус“ — неймовірна команда”, — сказав воротар “Атлетіко” Ян Облак.

Відзначимо, що “Атлетіко” здобув перемоги в дев’яти останніх домашніх єврокубкових матчах. За цей період мадридці пропустили лише раз — від “Брюгге” у другому турі цього розіграшу (3:1).

Додамо також, “Ювентус” жодного разу не виходив далі в єврокубках, коли починав протистояння з поразки в гостях.

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