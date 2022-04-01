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"АТБ" открыла новый магазин на Львовщине - первый для сети за время войны

Киев • УНН

 • 357800 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Крупнейшая национальная сеть "АТБ" открыла новый магазин — первый за время российского военного вторжения в Украину. Как сообщила пресс-служба компании, новый магазин "АТБ" в новом дизайне в темных цветах появился в мирном регионе — городе Буск, что в 55 км от Львова, передает УНН.

"АТБ" открыла новый магазин на Львовщине - первый для сети за время войны

Цитата

"В свой первый день работы магазин "АТБ" в городе Буске встретил 1700 посетителей. Общая площадь этого супермаркета - 1381,3 кв. м, а торгового зала - 876,1 кв. м. Жителям Буска крупнейшая национальная сеть, помимо традиционно широкого выбора качественных товаров повседневного потребления и продуктов питания, предлагает отделы со свежей собственной выпечкой по фирменным рецептам и ароматным кофе", — раскрыли детали о функционировании нового магазина сети в пресс-службе "АТБ".

Детали

Открытие нового "АТБ" в городе Буске станет важным вкладом для занятости горожан и укрепления экономической способности общества — здесь создано 27 новых современных рабочих мест.

Как известно, до начала войны сеть "АТБ" состояла из более 1300 магазинов во всех регионах Украины. Сейчас некоторые из них закрыты из-за отказа компании от работы на временно оккупированных территориях. Некоторые магазины и местах активных боевых действий временно закрывают для безопасности сотрудников и посетителей, однако впоследствии после стабилизации ситуации их откроют. График работы магазинов "АТБ" корректируется в соответствии с условиями деятельности в регионе, продолжительности комендантского часа и с учетом хода боевых действий. Всегда актуальный перечень работающих магазинов - по этой ссылке на официальном сайте сети "АТБ".

Для гарантирования продовольственной безопасности в стране и осуществления оперативного и максимального наполнения магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости вся большая команда корпорации "АТБ" с начала военной агрессии перешла на усиленный режим работы.

С начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму свыше 100 миллионов гривен.

Основные усилия компании направлены на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного нахождения переселенцев.

Для поддержки обороноспособности Украины корпорация "АТБ" перечислила в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.

Украинские Национальные Новости

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