"АТБ" создал сеть сбора гуманитарной помощи воинам: можно передать продукты, медикаменты и экипировку

Детали

"Каждый украинец отныне может сделать свой вклад в обороноспособность нашей страны, передав необходимую помощь в ближайшем магазине "АТБ", который работает", — сообщила компания.

Национальный проект сети "АТБ" предоставляет возможность всем желающим передать гуманитарную помощь украинским воинам продуктами питания, товарами первой необходимости и медикаментами.

"Только за первые дни реализации проекта было собрано более 8 тонн необходимых товаров и продуктов питания, — сообщила компания о первых результатах. — На сегодня почти в каждом (а скоро во всех магазинах торговой сети "АТБ", которые работают) создан соответствующий пункт сбора гуманитарной помощи, который координирует этот процесс и передает подразделениям ВСУ и ТрО необходимые продукты, товары, медицинские средства и экипировку".

Перечень действующих магазинов, где функционируют пункты сбора помощи для воинов, можно найти на официальном сайте сети "АТБ" по этой ссылке. Информация о необходимой помощи и порядке ее передачи размещена возле входов в магазины сети.

С начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила стране и украинцам помощь на сумму более 150 млн грн. В бюджет Украины на поддержку обороноспособности корпорация "АТБ" перечислила 100 миллионов гривен. Украинцы получают от "АТБ" гуманитарную помощь продуктами питания и товарами первой необходимости.

Общий объем таких гуманитарных проектов превысил 50 миллионов гривен. Основные усилия "АТБ" направляет на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мер, населению в городах боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного пребывания переселенцев.