Атаки рф на Херсонщине унесли жизни еще двух человек

ukenru
Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
12:20 • 20232 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
11:00 • 42746 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
10:49 • 57517 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
09:49 • 66633 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
08:51 • 102268 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 105066 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115417 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116497 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 114645 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 106555 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

 • 81954 просмотра
Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура

Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура

 • 62947 просмотра
Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

 • 75729 просмотра
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

08:59 • 39676 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 43122 просмотра
публикации
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 43122 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

08:51 • 102268 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 121222 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 138541 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 157366 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

12:33 • 8873 просмотра
Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

10:44 • 22506 просмотра
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

08:59 • 39702 просмотра
Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

08:23 • 25989 просмотра
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

 • 102549 просмотра
Актуальное
Атаки рф на Херсонщине унесли жизни еще двух человек

Атаки рф на Херсонщине унесли жизни еще двух человек

Киев  •  УНН

 • 3977 просмотра

Read in English

В Антоновке из-за обстрела погибла местная жительница. В Великанском в результате атаки дрона погибла 74-летняя женщина.

В Антоновке, пригороде Херсона, из-за вражеского обстрела сегодня погибла местная жительница. В Великанском в результате атаки войск рф дроном погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщил в пятницу председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

«россияне оборвали жизнь еще одной жительницы Херсонщины. Сегодня из-за российского обстрела Антоновки смертельные ранения получила женщина. Мои соболезнования родным погибшей», - написал Прокудин

Вчера вечером, по его словам, россияне атаковали с БПЛА жилой дом в Великанском. «Из-за пожара, занявшегося в результате сброса взрывчатки с дрона, погибла женщина 1949 года рождения. [Также незначительные ранения и отравление угарным газом получил местный житель 1953 года рождения», - сообщил глава ОГА.

Враг также продолжает атаковать Херсон.

По данным Херсонской ОГА, около 12:30 враг обстрелял Корабельный район, из-за чего ранен 49-летний мужчина. Ориентировочно в 11:20 из-за обстрела центральной части города пострадала 39-летняя женщина. После вражеского обстрела Херсона в полночь также в больницу обратилась пострадавшая 52-летняя женщина.

Около восьми утра, по данным ОВА, россияне атаковали с дрона Одрадокаменку, получил ранения 72-летний мужчина. 

Ориентировочно в 09:20 российские войска атаковали с БПЛА Садовое, пострадал 44-летний мужчина. Около 10:15 в результате очередной дроновой атаки рф в Садовом 74-летний мужчина получил ранения.

Также, по данным ОВА, в больницу обратились 44-летний мужчина, который позавчера пострадал из-за удара российского БпЛА по Зеленовке, и женщина, которая вчера ночью пострадала из-за атаки российского БпЛА в Антоновке.

Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура15 нояб. 2024, 06:08 • 62333 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон