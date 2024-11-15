Атаки рф на Херсонщине унесли жизни еще двух человек
Киев • УНН
В Антоновке из-за обстрела погибла местная жительница. В Великанском в результате атаки дрона погибла 74-летняя женщина.
В Антоновке, пригороде Херсона, из-за вражеского обстрела сегодня погибла местная жительница. В Великанском в результате атаки войск рф дроном погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщил в пятницу председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
«россияне оборвали жизнь еще одной жительницы Херсонщины. Сегодня из-за российского обстрела Антоновки смертельные ранения получила женщина. Мои соболезнования родным погибшей», - написал Прокудин
Вчера вечером, по его словам, россияне атаковали с БПЛА жилой дом в Великанском. «Из-за пожара, занявшегося в результате сброса взрывчатки с дрона, погибла женщина 1949 года рождения. [Также незначительные ранения и отравление угарным газом получил местный житель 1953 года рождения», - сообщил глава ОГА.
Враг также продолжает атаковать Херсон.
По данным Херсонской ОГА, около 12:30 враг обстрелял Корабельный район, из-за чего ранен 49-летний мужчина. Ориентировочно в 11:20 из-за обстрела центральной части города пострадала 39-летняя женщина. После вражеского обстрела Херсона в полночь также в больницу обратилась пострадавшая 52-летняя женщина.
Около восьми утра, по данным ОВА, россияне атаковали с дрона Одрадокаменку, получил ранения 72-летний мужчина.
Ориентировочно в 09:20 российские войска атаковали с БПЛА Садовое, пострадал 44-летний мужчина. Около 10:15 в результате очередной дроновой атаки рф в Садовом 74-летний мужчина получил ранения.
Также, по данным ОВА, в больницу обратились 44-летний мужчина, который позавчера пострадал из-за удара российского БпЛА по Зеленовке, и женщина, которая вчера ночью пострадала из-за атаки российского БпЛА в Антоновке.
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