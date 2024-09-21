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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атаки рф дронами на Херсонщине продолжаются: трое пострадавших в Бериславе и Херсоне

Атаки рф дронами на Херсонщине продолжаются: трое пострадавших в Бериславе и Херсоне

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 10:43  •  558 просмотра

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В Днепровском районе Херсона и Бериславе в результате атак российских дронов пострадали три человека. Все пострадавшие получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

В Херсоне и Бериславе в результате атак российских войск дронами пострадали три человека, сообщили в субботу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

В Днепровском районе Херсона, как сообщили в ОГА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 48-летний мужчина. Он получил взрывную травму, перелом лопатки, а также травмы головы, спины, рук и ног. Мужчину госпитализировали в больницу.

Кроме того, по данным ОВА, двое жителей Берислава пострадали из-за атаки российских беспилотников. Около десяти утра под удар попала 57-летняя женщина. У нее - взрывная травма, ушиб головного мозга, осколочное ранение головы и шеи. Она - в тяжелом состоянии. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ворожа атака на Херсонщині забрала життя 2 людей та поранила 721 сентября 2024, 06:00 • 12827 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон