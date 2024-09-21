Атаки рф дронами на Херсонщине продолжаются: трое пострадавших в Бериславе и Херсоне

В Херсоне и Бериславе в результате атак российских войск дронами пострадали три человека, сообщили в субботу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

В Днепровском районе Херсона, как сообщили в ОГА, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 48-летний мужчина. Он получил взрывную травму, перелом лопатки, а также травмы головы, спины, рук и ног. Мужчину госпитализировали в больницу.

Кроме того, по данным ОВА, двое жителей Берислава пострадали из-за атаки российских беспилотников. Около десяти утра под удар попала 57-летняя женщина. У нее - взрывная травма, ушиб головного мозга, осколочное ранение головы и шеи. Она - в тяжелом состоянии. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

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