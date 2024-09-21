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Атаки рф дронами на Херсонщині продовжуються: троє постраждалих у Бериславі та Херсоні

Атаки рф дронами на Херсонщині продовжуються: троє постраждалих у Бериславі та Херсоні

Київ • УНН

 • 17441 перегляди

У Дніпровському районі Херсона та Бериславі внаслідок атак російських дронів постраждали троє людей. Усі потерпілі отримали вибухові травми та поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.

У Херсоні та Бериславі внаслідок атак російських військ дронами постраждали троє людей, повідомили у суботу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

У Дніпровському районі Херсона, як повідомили в ОВА, через скидання вибухівки з дрона постраждав 48-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, перелом лопатки, а також травми голови, спини, рук та ніг. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

Окрім того, за даними ОВА, двоє жителів Берислава постраждали через атаку російських безпілотників. Близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. У неї - вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Вона - у тяжкому стані. Внаслідок скиду вибухівку з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Нині медики надають їм усю необхідну допомогу.

Ворожа атака на Херсонщині забрала життя 2 людей та поранила 721.09.24, 09:00 • 19390 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
beryslavБерислав
khersonХерсон

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