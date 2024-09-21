Ворожа атака на Херсонщині забрала життя 2 людей та поранила 7
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів та авіаударів на Херсонщині загинули 2 людей, 7 поранені. Пошкоджено багатоповерхівку, 23 приватні будинки, автобус, сільгосптехніку та автомобілі в численних населених пунктах області.
Унаслідок атаки з боку противника на Херсонщині, на жаль, загинули 2 людей та семеро отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За останню добу під обстрілами та авіаударами ворожих військ опинилися численні населені пункти Херсонської області, включаючи Антонівка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Станіслав, Микільське, Новокаїри, Дніпровське, Розлив, Одрадокам'янка, Томина Балка, Новоберислав, Нововоронцовка, Козацьке, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Інженерне, Приозерне, Понятівка, Токарівка, Львове, Томарине та місто Херсон.
Окупанти вдарили по житлових кварталах, зруйнувавши багатоповерхівку та 23 приватні будинки. Внаслідок агресії двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Пошкоджено також автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
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