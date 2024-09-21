Вражеская атака на Херсонщине унесла жизни 2 человек и ранила 7
Киев • УНН
В результате обстрелов и авиаударов на Херсонщине погибли 2 человека, 7 ранены. Повреждены многоэтажки, 23 частных дома, автобус, сельхозтехника и автомобили в многочисленных населенных пунктах области.
В результате атаки со стороны противника на Херсонщине, к сожалению, погибли 2 человека и семеро получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За последние сутки под обстрелами и авиаударами вражеских войск оказались многочисленные населенные пункты Херсонской области, включая Антоновка, Дудчаны, Александровка, Садовое, Станислав, Никольское, Новокаиры, Днепровское, Разлив, Одрадокаменка, Томина Балка, Новоберислав, Нововоронцовка, Казацкое, Кизомыс, Дарьевка, Ивановка, Инженерное, Приозерное, Понятовка, Токаревка, Львовское, Томарино и город Херсон.
Оккупанты ударили по жилым кварталам, разрушив многоэтажку и 23 частных дома. В результате агрессии два человека погибли, еще семь получили ранения. Повреждены также автобус, сельхозтехника и частные автомобили.
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