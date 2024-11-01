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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессия на Сумщину: враг совершил 49 атак

Агрессия на Сумщину: враг совершил 49 атак

Киев  •  УНН

03:48 • 1900 просмотра

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Вражеские войска 49 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 82 взрыва. В результате обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура, один человек ранен.

Противник обстрелял Сумскую область, поэтому было зафиксировано 49 атак и 82 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Под удары попали громады Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская и Свесская.

Свесская община пострадала от обстрелов из артиллерии и минометов, что привело к четырем взрывам.

Шалыгинская община подверглась минометному обстрелу с пятью взрывами, а также атакам FPV-дронов, вызвавшим еще семь взрывов.

Юнаковская громада была подвергнута артиллерийским обстрелам с территории террористического государства, зафиксировано 11 взрывов.

Белопольская громада подверглась интенсивным обстрелам - 15 минометных снарядов, а также артиллерийским атакам и удару FPV-дроном. В результате этих атак поврежден частный дом.

Миропольская община подверглась авиаудару управляемой авиабомбой (УАБ), что вызвало один взрыв.

Великописаревская община пострадала от атак с беспилотников, а также обстрелов FPV-дронами, которые вызвали шесть взрывов.

Краснопольская громада подверглась наибольшему удару. В результате авиационного удара КАБ один человек получил ранения, также повреждены семь нежилых помещений, административное здание, два магазина и жилые дома, в частности фасады, заборы и крыши.

Эсманская община подверглась ударам FPV-дронов, а также артиллерийскому обстрелу.

Середино-Будская громада пострадала от обстрелов FPV-дронами, которые нанесли ущерб нежилым помещениям. Кроме того, был зафиксирован минометный обстрел.

Хотинская и Дружбовская общины также подверглись атакам FPV-дронов.

Атаки с использованием разнообразного вооружения, включая минометы, артиллерию и беспилотники, нанесли значительные разрушения во многих общинах региона.

Войска рф совершили 55 обстрелов приграничных территорий Сумщины: один человек погиб30 октября 2024, 20:50 • 19053 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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