Киев • УНН
Российские войска совершили ночную атаку на Житомирскую область, повредив гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. ГСЧС ликвидировала последствия, продолжается восстановление энергоснабжения.
Российские войска совершили атаку на Житомирскую область вторую ночь подряд, повредив объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Спасатели ликвидировали последствия, продолжается восстановление энергоснабжения, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Житомирщина: этой ночью российские войска снова терроризировали область. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Местные подразделения ГСЧС ликвидировали последствия атаки. Продолжается процесс восстановления энергоснабжения», - сообщили в ГСЧС в Telegram.
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