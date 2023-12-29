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Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:25  •  24119 просмотра

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В результате российской ракетной атаки на Киев погибли 2 человека, 18 получили ранения; некоторые из них были спасены из-под завалов.

Два человека погибли в результате утренней ракетной атаки армии рф на столицу. 18 человек пострадали, сообщает КГВА, пишет УНН

Уточнения последствий ракетного удара по столице. На эту минуту обнаружено 2-х погибших и 18-ть раненых

- говорится в сообщении КГВА.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, трем пострадавшим медики оказали помощь на месте. 

Кроме того, из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек.

Ранее 

Сообщалось, что  из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки, в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Также спасатели вытащили трех человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Атака рф на Київ: вже відомо про двох загиблих та 18 поранених
Russian attack on Kyiv: two dead and 18 wounded
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