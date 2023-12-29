Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки на Киев погибли 2 человека, 18 получили ранения; некоторые из них были спасены из-под завалов.
Два человека погибли в результате утренней ракетной атаки армии рф на столицу. 18 человек пострадали, сообщает КГВА, пишет УНН.
Уточнения последствий ракетного удара по столице. На эту минуту обнаружено 2-х погибших и 18-ть раненых
Как сообщил мэр Виталий Кличко, трем пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Кроме того, из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек.
Ранее
Сообщалось, что из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки, в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Также спасатели вытащили трех человек.
Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых
В результате российской ракетной атаки на Киев погибли 2 человека, 18 получили ранения; некоторые из них были спасены из-под завалов.
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