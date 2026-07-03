Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшим

$44.800.0351.080.10
ukenru
12:19 • 1294 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
10:57 • 6666 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
08:47 • 22491 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
07:10 • 24355 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
07:01 • 25262 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 26545 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 34875 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 40744 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Эксклюзив
2 июля, 15:51 • 48143 просмотра
Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян
Эксклюзив
2 июля, 14:57 • 42324 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
4м/с
64%
745мм
Популярные новости
Что празднуют 3 июля в Украине и мире3 июля, 03:00 • 16704 просмотра
В июне рф потеряла наибольшее количество артиллерии за всё время войны - Минобороны3 июля, 03:32 • 14370 просмотра
В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона07:31 • 15823 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 15527 просмотра
Киев и область перевели на экстренные отключения света11:05 • 9754 просмотра
публикации
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 16075 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
08:47 • 22473 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 43528 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 52572 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto2 июля, 11:28 • 54258 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Парагвай
Мексика
Канада
Испания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа12:00 • 1668 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 40471 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 85447 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 118434 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 130943 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшим

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Жители Киева приносят игрушки, сигареты и цветы на место удара. На данный момент известно о 30 погибших и почти 100 пострадавших.

Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшим
Фото: Андрей Ходьков

Жители района Киева, пострадавшие от российских ударов 2 июля, устроили мемориал погибшим. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Детали

Люди приносят игрушки, сигареты, цветы в знак уважения. На месте продолжаются работы по разбору поврежденных конструкций.

Контекст

В четверг, 2 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине и Киеву. 3 июля в столице объявлен траур: количество пострадавших в результате атаки приблизилось к ста, на данный момент известно о 30 погибших.

Напомним

Взрывотехники главного управления полиции обнаружили на территории одного из предприятий в Оболонском районе столицы обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью. Обломки изъяли и передали сотрудникам ГСЧС для дальнейшего уничтожения на полигоне.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиев