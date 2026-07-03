Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшим
Киев • УНН
Жители Киева приносят игрушки, сигареты и цветы на место удара. На данный момент известно о 30 погибших и почти 100 пострадавших.
Жители района Киева, пострадавшие от российских ударов 2 июля, устроили мемориал погибшим. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Детали
Люди приносят игрушки, сигареты, цветы в знак уважения. На месте продолжаются работы по разбору поврежденных конструкций.
Контекст
В четверг, 2 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине и Киеву. 3 июля в столице объявлен траур: количество пострадавших в результате атаки приблизилось к ста, на данный момент известно о 30 погибших.
Напомним
Взрывотехники главного управления полиции обнаружили на территории одного из предприятий в Оболонском районе столицы обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью. Обломки изъяли и передали сотрудникам ГСЧС для дальнейшего уничтожения на полигоне.