Атака рф на Харьков: в полиции показали первые минуты после утреннего обстрела
Киев • УНН
Российские войска совершили утренний ракетный обстрел Харькова, в результате которого пострадали 62 человека, в том числе восемь детей. Первые моменты после атаки попали на видео правоохранителей.
Правоохранители показали видео первых минут утреннего удара по Харькову, передает УНН.
"Харьков. Первые минуты после сегодняшнего утреннего обстрела", - говорится в подписи к видео, которое распространили правоохранители.
Напомним,
В результате ракетной атаки российских войск на Харьков пока известно о 62 пострадавших, среди которых восемь детей.
Атака рф на Харьков: в полиции показали первые минуты после утреннего обстрела
Российские войска совершили утренний ракетный обстрел Харькова, в результате которого пострадали 62 человека, в том числе восемь детей. Первые моменты после атаки попали на видео правоохранителей.
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