Атака рф на Харків: у поліції показали перші хвилини після ранкового обстрілу

Правоохоронці показали відео перших хвилин ранкового удару рф по Харкову, передає УНН.

"Харків. Перші хвилини після сьогоднішнього ранкового обстрілу", - йдеться у підписі до відео, яке поширили правоохоронці.

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Внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків наразі відомо про 62 постраждалих, серед яких восьмеро дітей.