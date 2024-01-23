Атака рф на Харків: у поліції показали перші хвилини після ранкового обстрілу
Київ • УНН
Російські війська здійснили ранковий ракетний обстріл Харкова, в результаті якого постраждали 62 людини, в тому числі вісім дітей. Перші моменти після атаки потрапили на відео правоохоронів.
Правоохоронці показали відео перших хвилин ранкового удару рф по Харкову, передає УНН.
"Харків. Перші хвилини після сьогоднішнього ранкового обстрілу", - йдеться у підписі до відео, яке поширили правоохоронці.
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Внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків наразі відомо про 62 постраждалих, серед яких восьмеро дітей.