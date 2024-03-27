Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 18, среди них - трехмесячный ребенок

В результате удара рф по Харькову количество раненых возросло до 18, среди них - трехмесячный ребенок. Прокуроры работают на местах вражеских ударов, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 27 марта примерно в 15:50 вооруженные силы рф обстреляли жилые кварталы в Шевченковском районе Харькова.

По состоянию на сейчас известно об одном погибшем мужчине. 18 человек ранены, среди которых четверо детей от трех месяцев до тринадцати лет.

По Харькову рф ударила авиабомбами - впервые с 2022-го года: попали в школу и между жилыми домами

Повреждены ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, враг ударил двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Это первый случай, когда вооруженные силы рф ударили таким видом боеприпаса по городу. Боеприпасы выпустили с самолета.

В прокуратуре добавили, что информация будет обновляться.

Прокуроры, полицейские и профильные службы работают на местах очередного российского террора против мирного населения Харькова.