Атака рф на Днепр: пострадали два человека
Киев • УНН
В результате утренней атаки рф на Днепр ранены два человека, повреждены центр реабилитации и промышленное предприятие. ВСУ сбили 6 ракет Х-101 во время массированного обстрела города.
В результате утренней атаки армии рф на Днепро ранения получили два человека, поврежден центр реабилитации для лиц с инвалидностью, промышленное предприятие и два частных дома, сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В результате вражеской атаки на Днепр сегодня утром поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Там люди не пострадали
По его словам, кроме этого, разрушения есть в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Изуродованы 9 гаражей.
Кроме того, повреждено промышленное предприятие. А еще - два частных дома. В одном из них возник пожар, его потушили. Укротили огонь уже и на втором месте возгорания.
Пострадало, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина - госпитализирована.
На местах чрезвычайных ситуаций работают коммунальные службы. Нацполиция принимает заявления о повреждении имущества. К помощи людям присоединились благотворители. Предоставляют психологическую помощь и материалы для быстрого ремонта.
Ранее
Воздушные силы ВСУ сообщили, что россия утром осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты, сбито 6 ракет Х-101, по другим ракетам - без существенных последствий.