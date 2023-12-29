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Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:49  •  15192 просмотра

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Вражеская ракетная атака на Днепр унесла жизни 5 человек, более 20 получили ранения; поисково-спасательные работы продолжаются.

Жертвами вражеской ракетной атаки на Днепр стали уже пять человек - погиб еще один человек, при этом количество пострадавших составляет более 20 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Есть еще один погибший. Поэтому на сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их - более 20

- написал Лысак в Telegram.

Детали

"По состоянию на сейчас организовано оказание помощи с участием органов местного самоуправления и наших волонтеров. Продолжается спасательная операция по поиску людей, в том числе, которые пока считаются пропавшими без вести", - сказал Лысак в обнародованном видео.

Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Юрий Корецкий в видео отметил, что на всех местах попадания вражеских ракет работают спасатели, развернуты пункты обогрева и пункт психологической помощи населению.

Напомним,

В Днепре в результате российской атаки сегодня утром есть пострадавшие и погибшие. Сообщалось о почти полтора десятка человек пострадавших и четырех погибших в результате вражеской ракетной атаки в Днепре.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Атака рф на Дніпро: кількість загиблих зросла до 5, понад 20 постраждалих - ОВА
Russian attack on Dnipro: death toll rises to 5, more than 20 injured - OVA
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