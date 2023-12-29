Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА

Жертвами вражеской ракетной атаки на Днепр стали уже пять человек - погиб еще один человек, при этом количество пострадавших составляет более 20 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Есть еще один погибший. Поэтому на сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их - более 20 - написал Лысак в Telegram.

Детали

"По состоянию на сейчас организовано оказание помощи с участием органов местного самоуправления и наших волонтеров. Продолжается спасательная операция по поиску людей, в том числе, которые пока считаются пропавшими без вести", - сказал Лысак в обнародованном видео.

Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Юрий Корецкий в видео отметил, что на всех местах попадания вражеских ракет работают спасатели, развернуты пункты обогрева и пункт психологической помощи населению.

Напомним,

В Днепре в результате российской атаки сегодня утром есть пострадавшие и погибшие. Сообщалось о почти полтора десятка человек пострадавших и четырех погибших в результате вражеской ракетной атаки в Днепре.